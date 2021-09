Egitto-Cipro: presidente Al Sisi riceve omologo cipriota Anastasiades, focus su energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Egitto e Cipro hanno co-presieduto oggi i lavori dell'Alto comitato governativo egiziano-cipriota che si svolge per la prima volta a livello presidenziale. In una nota, il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, ha dichiarato che i due capi di Stato hanno tenuto una sessione di colloqui bilaterali, seguita dalla riunione dell'Alto comitato governativo. Durante gli incontri le due delegazioni hanno esaminato vari aspetti della cooperazione bilaterale, in particolare in merito a quei settori che offrono opportunità promettenti in particolare quello energetico. Le due parti hanno sottolineato l'importanza di accelerare le fasi di implementazione del progetto del gasdotto, che collegherà il giacimento cipriota "Aphrodite" con le stazioni di liquefazione egiziane di Idku e Damietta, in vista dell'esportazione sui mercati europei. Nei colloqui le due delegazioni hanno inoltre discusso in merito alla cooperazione nei settori della sicurezza e della difesa, dell'agricoltura e della piscicoltura, del turismo, della cultura e dei trasporti, nonché gli sforzi per aumentare il volume degli scambi e gli investimenti in partenariato con il settore privato. (Cae)