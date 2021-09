© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli anticorpi monoclonali "il 22esimo Monitoraggio Aifa vede il Lazio in testa alle Regioni per l'utilizzo delle cure con anticorpi monoclonali (1.209 in totale). Un buon risultato". Così l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)