Energia: Cingolani, sul nucleare al momento poco da proporre, non c’è tecnologia

- Sul nucleare al momento “ci sarebbe poco da proporre visto che non c’è la tecnologia”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Al momento il nucleare pulito non c’è, quindi non è tra le opzioni: tuttavia, come per tutte le tecnologie ritengo sia necessario andare a fondo, e non lasciare nulla di intentato per arrivare a fonti di energia che non producono gas serra”, ha detto. (Rin)