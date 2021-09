Vaccino: Cingolani, non comprendo come si possa essere "no vax"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei vaccini “non sono esperto, ma mi trovo molto allineato con quanto ha detto il presidente Mario Draghi: personalmente non comprendo come si possa essere 'no vax'”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “La medicina ideale non esiste, e in generale un qualsiasi medicinale ha un caso sfortunato su un milione: se vacciniamo quattro miliardi di persone in pochi mesi potremmo avere anche molte persone che stanno male, ma è la statistica dei grandi numeri”, ha detto, aggiungendo di credere che “anche su questo serva serenità”. (Rin)