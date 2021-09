Roma 2021: Rinascimento Sgarbi, lista forte e competitiva in Comune e Municipi per Michetti sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata presentata la lista Rinascimento Sgarbi - Cambiamo Roma, composta anche da Rivoluzione Animalista, da Democrazia del Popolo e dal Movimento Cantiere Italia: una lista di 48 candidati all'assemblea di Roma Capitale, a sostegno di Enrico Michetti sindaco, in previsione delle elezioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre". È quanto si legge in una nota di "Rinascimento Sgarbi - Cambiamo Roma". "Quarantotto persone serie e competenti, donne e uomini, espressione del mondo professionale, culturale, sociale, produttivo e animalista della nostra Capitale, pronti a mettersi a disposizione con impegno e dedizione per il bene della comunità romana. Siamo molto soddisfatti della nostra squadra, che ci vede inoltre presente in tutti e quindici municipi con nostre liste, composte da persone che conoscono a menadito le istanze e i bisogni dei territori. Ci attende un mese di campagna elettorale intenso e stimolante, in cui daremo il nostro importante contributo per far vincere il centrodestra e il candidato sindaco Michetti. Siamo pronti", conclude.(Com)