Romania: premier Citu, presidente ha inviato a Usr Plus messaggio di invito a responsabilità

- Il presidente della Romania, Klaus Johannis, ha inviato al partito Usr Plus un invito alla responsabilità nel contesto della crisi della coalizione di governo. Lo ha detto il primo ministro, Florin Citu, come riferisce l’agenzia di stampa “Agerpres”. “Sono d’accordo con il presidente. E’ un messaggio che dice che dobbiamo essere responsabili in un momento importante per la Romania. Allo stesso tempo leggo un messaggio che ci dice che possiamo ancora trovare soluzioni, come vado dicendo da alcuni giorni”, ha affermato il capo del governo. La soluzione “è nella coalizione e non fuori, tra gli estremisti o i partiti socialisti che hanno danneggiato i romeni”. In un messaggio il capo dello Stato ha dichiarato che “l’alleanza creatasi tra Usr Plus e Aur è un affronto ai romeni che alle ultime elezioni parlamentari hanno deciso con il loro voto il sentiero che il Paese deve intraprendere”. Il presidente ha dunque invitato l’Usr Plus a “ponderare le conseguenze dell’associazione con l'Unione dei romeni (Aur) e gli obiettivi che promuove” e a “mettere fine a gesti politici irresponsabili”. (Rob)