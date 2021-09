Roma: al laghetto dell'Eur da lunedì "insolito carro armato", installazione "Bauhaus Think-Tank"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 6 settembre e fino al 31 dicembre grazie al sostegno di Eur Spa alla New European Bauhaus promossa dall'Unione Europea, sarà possibile ammirare l'installazione galleggiante temporanea "Bauhaus Think-Tank" dell'artista romano Guido Iannuzzi. L'opera, un carro armato bicolore recentemente esposto al Mart - Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, volutamente provocatoria e dirompente, celebra l'attualità dei principi ispiratori della Bauhaus (di cui nel 2019 sono ricorsi i 100 anni dalla fondazione), in particolare quelli riferiti alla condivisione delle competenze, dei saperi e della concretezza, la cui rinnovata attuazione ed innovazione vorrebbe generare un "nuovo progetto culturale europeo". (segue) (Com)