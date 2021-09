Roma: al laghetto dell'Eur da lunedì "insolito carro armato", installazione "Bauhaus Think-Tank" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo valorizzare i nostri stupendi parchi e spazi aperti anche per ospitare opere d'arte temporanee che portino messaggi di riflessione legati alla bellezza, alla pace ed alla importanza della cultura nella nostra società", dichiara il Presidente di Eur Spa Alberto Sasso. Un Carro armato bicolore galleggerà al centro del laghetto dell'Eur per ricordarci al contempo, mai come adesso, la genialità umana, facendo monito sulle atrocità compiute dall'uomo usando la sua forza ed il suo ingegno contro l'umanità. Bauhaus Think Thank – conclude Sasso - è un'opera che vuole stimolare la riflessione, sempre necessaria, sull'uomo, sull'etica e l'importanza della solidarietà, della condivisione, dell'amore e la difesa dei più deboli". "L'opera è anche un invito ad abbattere i muri - dichiara Guido Iannuzzi autore dell'opera - che ci dividono in corporazioni, fazioni e gruppi contrapposti, impedendoci di condividere proficuamente le diverse competenze e capacità ". Sarà presentata alle ore 19.00 nell'area del Parco del Laghetto dello Chalet del Lago, struttura in legno costruita negli anni '80 sulla passeggiata del Giappone e recentemente interamente riqualificata da Eur Spa. (Com)