Sri Lanka: attacco Aukland, governo assicura collaborazione alla Nuova Zelanda (2)

- Il giovane era giunto in Nuova Zelanda nel 2011 con un visto per studenti ed era stato riconosciuto come rifugiato nel 2013. Era già noto alla polizia. L’attenzione su di lui si era accesa per la prima volta nel 2016 per la pubblicazione di commenti sui social media a sostegno dell’estremismo violento. L’uomo era anche stato arrestato due volte, la prima nel 2017, col sospetto che si stesse dirigendo in Siria per combattere con l’Isis, e la seconda nel 2018, per violazione dei termini della cauzione. Era rimasto in custodia fino a luglio. (Inn)