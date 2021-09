Vaccino: De Petris (Leu), usare ogni mezzo sensibilizzazione prima di obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la riapertura delle scuole e la ripresa della piena attività lavorativa il rischio di contagio è inevitabilmente destinato ad aumentare. Siamo di fronte al momento più delicato. Bisogna dunque intensificare ogni sforzo a partire dalla campagna di vaccinazione, che deve arrivare ben oltre il traguardo dell'80 per cento che verrà raggiunto entro questo mese. Bisogna far partire ovunque una campagna di informazione, comunicazione e sensibilizzazione capillare, metodica ed efficace". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris, secondo cui "nelle scuole, ad esempio. l'obbligo di vaccinazione per docenti e personale Ata, pur necessario, non basta. Si devono coinvolgere i ragazzi, che non sono una massa di irresponsabili, e fargli capire la necessità di mantenere comunque un comportamento di massima prudenza soprattutto nei rapporti con le persone più a rischio per motivi di salute o d'età. Dobbiamo usare tutti i mezzi a nostra disposizione, dal Green Pass alla comunicazione, prima di dover procedere con l'obbligo di vaccinazione", conclude la presidente De Petris. (Com)