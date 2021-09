Milano 2021: Sala, otto liste sono un buon segno, quando si sceglie si va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono tanti sindaci del Pd che si sono scontrati con il partito. A volte magari non avere la tessera ma avere un rapporto di lealtà con le parti può essere un vantaggio" lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presente all'inaugurazione della casa dei volontari del Pd. "Otto liste sono un buon segno, abbiamo un sacco di gente in giro per la città". In caso di vittoria "il tema sarà fare la giunta" e "più percentuali prendete più avete diritto ad avere assessori". "Ho un record nel dopoguerra - ha poi proseguito - sono l'unico sindaco che non ha mai avuto una dimissione o che ha mai dovuto allontanare un assessore. Questo per dire che i rapporti fiduciari extrapartiti sono sacri". "Io scelgo e do tutto, chiedo tutto, ma una volta che si sceglie si va avanti. Il resto sono chiacchiere" ha concluso il sindaco Sala (Rem)