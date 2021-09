Algeria-Marocco: oltre 200 esponenti della società civile dei due Paesi chiedono la fine delle tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 esponenti della società civile marocchina e algerina hanno chiesto un "ritorno alla ragione" e la fine delle tensioni tra Marocco e Algeria in una petizione diffusa sui social media, dopo la decisione di Algeri di interrompere le relazioni diplomatiche con Rabat. Nella petizione i firmatari invitano "a contrastare l'escalation e gli appelli al confronto e all'odio, per consolidare al contrario della fraternità, della cooperazione e contribuire a costruire il futuro a cui aspiriamo”. Intellettuali, accademici ed esponenti della società civile sostengono che la situazione attuale porterebbe a un confronto innaturale “con gli interessi dei due popoli e quelli della regione". Il 24 agosto, l'Algeria ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Marocco, accusandolo di "azioni ostili" dopo mesi di accresciute tensioni tra questi due Paesi del Maghreb. Il Marocco, dal canto suo, ha bollato la decisione come "del tutto ingiustificata" e ha respinto "i pretesti fallaci, persino assurdi, che ne sono alla base".(Res)