Giustizia: Cartabia, non è un servizio a costo zero

- La giustizia non è un servizio a costo zero. Lo ha detto Marta Cartabia, ministra della Giustizia, nel suo intervento conclusivo dei lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Dobbiamo risanare un rapporto di fiducia tra cittadini, imprese e magistratura, garantendo la tempestività della risposta: dobbiamo investire, ed è bene farlo per migliorare il servizio piuttosto che pagare i danni del disservizio”, ha detto, sottolineando anche i costi indiretti derivanti da una giustizia inefficiente, che va "ad impattare negativamente sull’economia, l’immagine e l’attrattività di un paese". (Rin)