Nagorno-Karabakh: ministro Esteri Francia, aiuteremo Armenia a superare conseguenze scontro

- La Francia aiuterà l’Armenia a superare le conseguenze del conflitto con l’Azerbaigian in Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian, in un messaggio di congratulazioni per la nomina del suo omologo armeno, Ararat Mirzoyan. Il messaggio è stato pubblicato dal dicastero degli Esteri di Erevan. “Come copresidente del gruppo di Minsk” la Francia “sarà coerente nella ricerca di una soluzione di lungo termine al problema”, ha detto Le Drian, aggiungendo che gli eventi recenti dimostrano l’importanza della demarcazione e delimitazione del confine. “Vogliamo che la dinamica positiva emersa dopo i recenti scambi di prigionieri e mappe dei campi minati consenta il recupero della fiducia tra le parti”, ha continuato il ministro francese. (Frp)