Milano 2021: Sala, abbiamo proposte, squadra e idee migliori rispetto a 5 anni fa

- "Non me la vedo con Salvini. È molto corretto che chi corre continui a correre per vincere, giudicheranno i milanesi" lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a margine della presentazione della casa dei volontari del Pd in via Lepetit. "Penso che abbiamo una proposta, una squadra e un'idea per la città secondo me anche migliore rispetto a 5 anni fa" ha proseguito il sindaco. Per Sala, dopo questi 10 anni "di buon governo", Milano avrebbe tutte le carte in regola per fare il salto di qualità "non dico definitivo, ma per mettersi all'avanguardia nel gruppo delle città internazionali", città che "si evolvono, che cambiano profilo, che diventano più attente all'ambiente e alla giustizia sociale". Vogliamo essere molto, molto ambiziosi per la nostra città" ha concluso il sindaco. (Rem)