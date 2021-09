Afghanistan: talebani rinviano formazione governo per la seconda volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta consecutiva, i talebani hanno rinviato la formazione di un nuovo governo in Afghanistan. Secondo quanto annunciato dal portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, il nuovo esecutivo verrà annunciato la prossima settimana. La decisione giunge mentre il gruppo di insorti che lo scorso 15 agosto ha preso il controllo di Kabul, sta portando avanti i tentativi di conquistare la provincia nord-orientale del Panjshir, dove le forze del Fronte di resistenza nazionale guidate da Ahmad Massoud continuano a mantenere il controllo dell’area nonostante la grande offensiva talebana. Nei giorni scorsi era stato riferito che i talebani avrebbero annunciato proprio oggi il nuovo governo a Kabul con il co-fondatore del gruppo, Mulla Abdul Ghani Baradar, a capo dell’esecutivo. Khalil Haqqani, membro di un comitato costituito dai talebani per negoziare colloqui con diversi gruppi sulla formazione del governo, ha affermato che l'offerta del movimento di formare un esecutivo inclusivo e accettabile per il mondo sarebbe alla base del ritardo. "I talebani possono formare un proprio governo, ma ora si stanno concentrando su un'amministrazione in cui tutti i partiti, i gruppi e le sezioni della società abbiano un'adeguata rappresentanza", ha affermato, riconoscendo che "i talebani da soli non saranno accettabili per il mondo".(Res)