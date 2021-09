Roma 2021: Calenda, sarò sindaco indipendente, a romani offrirò nuovo modo di governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la nostra lista vogliamo dare ai cittadini quello che chiedono da tempo e cioè un lavoro lungo e approfondito e un nuovo metodo di governare. Nel nostro programma abbiamo inserito quello che vogliamo fare per i prossimi 10 anni spiegando i tempi e i costi. Quella del 3 e 4 ottobre è un'occasione unica per Roma di avere un sindaco indipendente e non uno appoggiato da tremila liste". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, nel corso di una diretta Facebook. (Com)