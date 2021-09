Giustizia: Cartabia, noi osservati speciali in Europa, status quo non è un’opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un osservato speciale negli ambienti europei e internazionali per quanto riguarda la riforma della giustizia: c’è molta aspettativa e trepidazione. Lo ha affermato Marta Cartabia, ministra della Giustizia, nel suo intervento conclusivo dei lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Una giustizia che risponde in maniera celere è un bene per le vittime e anche per gli imputati, che non possono essere tenuti in attesa troppo a lungo: non possiamo stare fermi, lo status quo non è un’opzione”, ha detto, ribadendo l’occasione “speciale” rappresentata dal Pnrr che “ci da la possibilità di fare grandi investimenti in personale, edilizia e strumenti informatici”. (Rin)