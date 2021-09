Milano 2021: Sala, non sono d’accordo con Salvini, questa è la città più vivibile d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricorderei a Salvini che nel 2018/2019 Milano è stata dichiarata la città più vivibile d'Italia" lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto oggi a margine della presentazione della casa per i volontari del Pd in via Lepetit, incalzato dalle domande dei cronisti dopo che Matteo Salvini, leader della Lega, aveva precedentemente dichiarato che l'attuale sindaco non ha mantenuto alcuna promessa. Sala si è detto "assolutamente non d'accordo" con Salvini. "Penso che all'epoca in cui Salvini è stato parte della maggioranza non si poteva neanche immaginare di essere la città più vivibile d'Italia" ha proseguito Sala. "Per cui le cose non stanno assolutamente così. Ai cittadini ribadisco il mio intendimento a fare una campagna elettorale incisiva nei programmi, ma leggera nelle modalità" ha terminato il sindaco. (Rem)