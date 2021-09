Via Antonini: Sala, aiutare chi ha perso casa con banche e mutui, procura stabilirà responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura sta verificando le cose "al di là di stabilire le responsabilità, noi dobbiamo mettere dei regolamenti ancora più rigidi" lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala, a marginealla presentazione della casa dei volontari del Pd oggi in via Lepetit, riguardo le indagini in corso di svolgimento sull'incendio del condominio "Torre dei Moro" in via Antonini della settimana scorsa. Ora "bisogna aiutare chi ha perso la casa", anche "con le banche e i mutui". "Gli troveremo una casa" ha detto Sala. Il sindaco ha già incaricato l'assessore all'urbanistica Maran di fare verifiche con architetti e ingegneri, coinvolgendo anche il Politecnico di Milano, per "essere certi che non si possa ripetere quanto successo". "Questi sono segnali e dobbiamo essere più bravi" ha terminato il sindaco (Rem)