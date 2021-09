Milano 2021: Roggiani (PD), la città è cresciuta, Salvini e Bernardo campioni di non risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo lavorato in questi dieci anni per una Milano che è cresciuta, che è diventata sempre più internazionale, ma senza lasciare indietro nessuno". Questa la dichiarazione di Silvia Roggiani, segretaria del Pd a Milano, intervenuta oggi a margine della presentazione della casa per volontari del Pd in via Lepetit, rispondendo al leader della Lega Matteo Salvini. "Abbiamo una specifica idea di città che abbiamo cercato di realizzare in questi anni e che oggi vogliamo rilanciare". Una città in cui "esistano anche i valori". "Milano città medaglia d'oro della resistenza e noi pensiamo che questo vada assolutamente portato avanti, ricordato e che anche nel 2021 fascismo e antifascismo, ma lo vediamo in Europa, non sono assolutamente superati" ha proseguito Roggiani. "Non abbiamo francamente capito qual è la sua posizione ne quella di Bernardo, mi sembrano essere diventati campioni delle non risposte" ha terminato la segretaria del Pd a Milano. (Rem)