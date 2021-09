Ambiente: Eni al FuoriSalone 2021 con “Natural Capital” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di Eni alla mostra riflette l’impegno strategico dell’azienda per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 attraverso un percorso che la porterà a diventare leader nella produzione e vendita di prodotti totalmente decarbonizzati, generati da processi industriali a emissioni nette pari a zero. La nuova strategia è basata in larga parte su tecnologie già disponibili, su progetti già operativi o implementabili nel breve periodo ed è basata sullo sviluppo di molteplici filoni di decarbonizzazione integrati tra loro e che Eni porterà avanti di pari passo. Come i progetti di conservazione delle foreste, inseriti all’interno di un quadro più ampio di interventi che mirano, in primo luogo, a ridurre le emissioni derivanti dalle attività industriali, e, in secondo luogo, a compensare le emissioni non abbattibili con le tecnologie attuali. L’impegno di Eni, in questo ambito, segue lo schema Redd+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) delle Nazioni Unite, che accompagna la conservazione delle foreste con lo sviluppo delle comunità locali attraverso la promozione di attività socioeconomiche in linea con la valorizzazione e gestione sostenibile delle foreste e la conservazione della biodiversità. (Com)