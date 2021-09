Roma 2021: Michetti presenta i candidati ai Municipi, "ho dettato profili, partiti hanno trovato sintesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha presentato i 15 candidati alla presidenza dei Municipi il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. Sette sono in quota Fratelli d'Italia, cinque provengono dalle file della Lega e tre da Forza Italia Udc. È saltato l'accordo con la lista Rinascimento-Cambiamo, di Vittorio Sgarbi e Giovanni Toti, che avrebbe dovuto esprimere un profilo. A margine della presentazione Michetti però precisa: "Queste sono questioni di sintesi e nelle sintesi si trovano composizioni che definisce la politica. Sono vicende in cui io però non entro. Io ho dettato dei profili, ho detto quali caratteristiche dovevano avere i candidati alla presidenza dei Municipi e cioè esperienza sul territorio, conoscenza della macchina amministrativa e nessuna macchia dal punto di vista dell'etica e della probità". E sui rapporti con Vittorio Sgarbi, indicato come eventuale assessore alla Cultura in caso di vittoria della coalizione, Michetti chiarisce: "I rapporti sono ottimi, ci sentiamo quasi tutti i giorni". (segue) (Rer)