Ue: staff Gentiloni, commissario non ha proposto modifica a tetto debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Contrariamente a quanto riportato da vari media”, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha parlato di “modificare il percorso di rientro del debito dei singoli Stati membri, e non di cambiare il tetto del 60 per cento che implicherebbe un cambiamento dei Trattati”. Lo ha precisato lo staff del commissario con riferimento al suo intervento di questa mattina alla seconda giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rin)