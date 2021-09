Montenegro: misure di sicurezza a Cetinje alla vigilia dell’intronizzazione del metropolita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di cittadini ha rimosso le transenne installate stamane a Cetinje alla vigilia dell’intronizzazione del metropolita della Chiesa ortodossa serba in Montenegro. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Beta”. La polizia è stata costretta a intervenire e nella località c’è una significativa presenza di agenti. Il quotidiano “Vijesti” afferma che sono presenti anche veicoli corazzati delle forze dell’ordine. Il locale monastero è stato completamente transennato e la popolazione locale è rimasta indignata dal fatto. I presenti hanno rivolto epiteti offensivi al vicepremier, Dritan Abazovic. Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha invitato “tutti i cittadini del Montenegro, di tutte le religioni, etnie e simpatie politiche, come ho sempre fatto, a contribuire insieme alla conservazione della pace, della stabilità e dell’armonia multietnica, a tutelare responsabilmente la vita e la salute di ogni cittadino e il diritto alla diversità, la più grande ricchezza”. “Proteggiamo la libertà, la sovranità e la dignità del Montenegro e della sua gente”, ha scritto in un messaggio su Twitter. (segue) (Seb)