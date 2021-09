Montenegro: misure di sicurezza a Cetinje alla vigilia dell’intronizzazione del metropolita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Montenegro, Sergej Sekulovic, ha avvertito oggi sul rischio di disordini nel corso dell'intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa il 5 settembre a Cetinje. Secondo quanto riferito da Sekulovic oggi in un incontro con i giornalisti a Villa Gorica, "estremisti di entrambe le fazioni" starebbero progettando "una radicalizzazione" dell'evento. Sekulovic ha affermato di non poter garantire l'assoluta sicurezza a Cetinje né ai giornalisti né ai cittadini, aggiungendo che "farà del suo meglio per garantire che tutto si svolga in modo pacifico" il 5 settembre. "Faremo tutto ciò che è in nostro potere per fornire sicurezza, ma in senso assoluto non possiamo garantire il 100 per cento", ha detto Sekulovic. Alla domanda se sia possibile vietare l'intronizzazione del metropolita del Montenegro Joanikije a Cetinje, il ministro ha replicato che ognuno ha le proprie autorità. "La nostra convinzione personale è irrilevante, è un obbligo garantire la libertà di religione", ha detto Sekulovic. (segue) (Seb)