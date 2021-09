Montenegro: misure di sicurezza a Cetinje alla vigilia dell’intronizzazione del metropolita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il premier del Montenegro Zdravko Krivokapic ha reso noto che non sarà presente alla cerimonia di intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa il 5 settembre a Cetinje. "Non perché non vorrei, ma non voglio dare motivo di chissà cosa con la mia presenza", ha dichiarato il premier aggiungendo che questo sarà il suo contributo alla riconciliazione e un tentativo di "non creare un conflitto dove non c'è". Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha dichiarato nei giorni scorsi che "non è saggio" da parte della Chiesa serba ortodossa insistere sull'intronizzazione a Cetinje. "Non è saggio insistere sull'intronizzazione a Cetinje, ma è saggio spostare la cerimonia fuori Cetinje e farlo in uno dei tanti luoghi di culto in altre città. Sarebbe un impegno per il futuro", ha detto Djukanovic. La metropolia montenegrina della Chiesa serba ortodossa ha fatto sapere il 27 agosto che considera "inaccettabile e ingiustificato" attribuire qualsiasi carattere politico alla cerimonia di intronizzazione del prossimo metropolita in Montenegro. "Qualunque cosa pensiamo in questo momento, dobbiamo capire e accettare il fatto che il Montenegro è lo Stato di tutti noi. Non ci sono montenegrini più grandi o più piccoli in esso ma solo cittadini uguali", ha dichiarato la metropolia nella nota. (segue) (Seb)