Montenegro: misure di sicurezza a Cetinje alla vigilia dell’intronizzazione del metropolita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ambasciata è preoccupata per l'escalation di retorica a cui stiamo assistendo in occasione dell'intronizzazione del neoeletto metropolita Joanikije. Incoraggiamo le autorità montenegrine e la metropolia montenegrina della Chiesa ortodossa serba a cooperare strettamente sulla questione dell'intronizzazione del neoeletto metropolita, (una questione) in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere al primo posto", ha affermato l'ambasciata invitando cittadini, leader politici e religiosi a contribuire a ridurre le tensioni. Il Montenegro, ha concluso l'ambasciata, è da tempo riconosciuto per la sua diversità e tolleranza e tutti i suoi cittadini dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per preservare questa tradizione. Lo scorso 16 agosto l'ex direttore della polizia montenegrina e attuale consigliere per la sicurezza del presidente del Montenegro, Veselin Veljovic, è stato convocato dalla Procura per un interrogatorio dopo che ha invitato i cittadini a riunirsi in una protesta di massa e la polizia a respingere alcuni ordini in occasione dell'intronizzazione del vescovo Joanikije. L'ex direttore della polizia è stato convocato dopo la pubblicazione sul quotidiano "Pobjeda", nella giornata del 15 agosto, di un editoriale scritto dallo stesso Veljovic in cui rivolgeva tali inviti. Veljovic ha affermato che è "sacro dovere e obbligo" di ogni appartenente al settore della sicurezza rifiutare qualsiasi ordine incostituzionale e illegale. Quasi tutti i rappresentanti dei partiti di governo hanno reagito al testo di Veljovic, affermando che il consigliere del presidente Milo Djukanovic ha chiesto "una rivolta delle forze di sicurezza" e incitato la popolazione a commettere dei disordini di piazza. (segue) (Seb)