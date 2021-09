Vaccino: Salvini, obbligatorio solo in Turkmenistan e Tagikistan, continuiamo con educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani stanno rispondendo senza obblighi. L'obbligo per tutti non esiste, anzi, esiste in Turkmenistan e Tagikistan, a meno che qualcuno voglia seguire questi modelli, continuiamo con la spiegazione e con l'educazione. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al quartiere Niguarda di Milano. 40 milioni sono vaccinati. "In Lombardia arriveremo entro fine settembre all'85 per cento delle persone che hanno preso questa decisione e quindi paga molto di più la scelta, l'educazione e la spiegazione, rispetto all'obbligo, la costrizione, la multa e il divieto" ha proseguito, spiegando che "è una posizione di tutta la Lega condivisa con sindaci, con i governatori, e in questo la Lombardia è di modello per tutto il resto d'Italia". (Rem)