Roma 2021: Gasparri (FI), voti Calenda a ballottaggio? Parliamo a tutti elettori

- "Se guardiamo ai voti di Calenda al ballottaggio? Noi guardiamo a tutti i voti, guardiamo ai voti di tutti i romani. Intanto pensiamo ad andare al ballottaggio, cosa di cui siamo certi, e ad avere una lista, Forza Italia e Udc, forte e competitiva". Lo ha detto Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia e senatore, interpellato a margine della presentazione dei candidati alla presidenza dei Municipi del centrodestra. Uno dei temi che il centrodestra dovrà affrontare, con il candidato a sindaco Enrico Michetti dato per certo al ballottaggio, è quello della capacità di catalizzare i voti dell'area più flessibile del centrosinistra in questo momento rappresentata da Carlo Calenda di Azione. "Calenda è un deputato europeo eletto nella lista del Pd - ha aggiunto Gasparri -. Noi siamo il motore del centrodestra perché Forza Italia e Berlusconi hanno fatto nascere questa coalizione e ne sono protagonisti. Mentre a sinistra si dividono, il centrodestra è unito e coeso e Forza Italia ha sempre lavorato per questo". (Rer)