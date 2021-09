Vaccino: Carfagna, non sarei contraria all’estensione dell’obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono d'accordo con tutto ciò che serve per riconquistare gli spazi di libertà che abbiamo perduto nell’ultimo anno e mezzo: se dovesse essere necessario immaginare l’estensione dell’obbligo vaccinale anche per altre categorie io non sarei assolutamente contraria. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, parlando con i giornalisti oggi pomeriggio al suo arrivo a Villa d’Este, a Cernobbio, per il Forum Ambrosetti. “Tutti gli strumenti necessari per salvare il Paese, ricostruirlo e restituire agli italiani la libertà di vivere, muoversi, lavorare e studiare vanno presi in considerazione senza alcun pregiudizio, ovviamente affidandosi alla scienza”, ha detto. A chi le chiedeva di presunti disaccordi con la Lega su questo fronte, la ministra ha ribadito che “in Consiglio dei ministri la Lega ha sempre votato tutte le misure tese a contrastare la diffusione del contagio: io vedo tre ministri che votano a favore”. Sul possibile utilizzo della fiducia per un eventuale provvedimento, la ministra ha affermato che “si tratta dell’estrema ratio: è giusto che il Parlamento possa esprimersi, discutere e confrontarsi”. (Rin)