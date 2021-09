Green Pass: Salvini, sì per stadio, ma no in metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il green pass serve per i grandi eventi, per permettere alle attività di riaprire in sicurezza, però mi rifiuto di pensare al green pass in metropolitana a Milano alle otto di mattina". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti durante la sua visita al quartiere Niguarda di Milano. "San Siro ci sta - ha proseguito - se uno vuole andare a vedersi la partita fa il green pass o il tampone, altrimenti se la guarda da casa. Stiamo insistendo per avere tamponi gratuiti, soprattutto per alcune categorie come i ragazzi, lo sport e il volontariato. Mi confronterò con il presidente Draghi e su questo la Lega è assolutamente convinta e compatta". Portando altri esempi, Salvini si è riferito "alle case di riposo, le strutture ospedaliere, ruoli più delicati possono prevederlo. Però pensare ad esempio all'obbligo per tutto il settore del pubblico impiego, anche per coloro che non hanno a che fare con i cittadini, mi sembra assolutamente sbagliato". (Rem)