Cinema: assessore Lazio, alla Mostra di Venezia con 14 film supportati dai fondi della Regione

- Si è svolto questo pomeriggio, negli spazi dell'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior di Venezia, l'incontro "Lazio terra di cinema - la Regione Lazio per il cinema e l'audiovisivo", promosso dalla Regione Lazio con la Roma Lazio Film Commission. L'evento è stato realizzato per illustrare le iniziative della Regione a sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo, con focus dedicato sui fondi regionali messi a disposizione. L'incontro moderato da Enrico Magrelli ha visto l'intervento di numerose personalità del mondo istituzionale e del mondo del cinema e dell'audiovisivo. (segue) (Com)