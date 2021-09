Cinema: assessore Lazio, alla Mostra di Venezia con 14 film supportati dai fondi della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una grande soddisfazione, un grande piacere - ha dichiarato Giovanna Pugliese, Responsabile Ufficio Cinema della Regione Lazio - sapere che grazie all'impegno del Presidente Zingaretti a favore del settore del cinema e dell'audiovisivo, la Regione Lazio è presente alla 78 Mostra di Venezia con 14 film supportati dai fondi regionali. Il cinema è sogno, condivisione, crescita culturale, economica e sociale. In ogni momento difficile, le comunità si affidano ai progetti e all'immaginazione proprio per rinsaldarsi e rinascere. Ed ecco perché – ha continuato Pugliese – la Regione Lazio è la regione italiana che più investe nel cinema e la seconda in Europa. Dal 2013 sono stati investiti circa 150 milioni di euro a sostegno del settore del cinema e dell'audiovisivo. E altri fondi arriveranno con la programmazione dei fondi europei 21-27. La recente nascita dell'Ufficio Cinema, alle dirette dipendenze del Presidente Zingaretti, ha l'obiettivo di coordinare le attività di questo settore straordinario, con l'impegno di realizzare e promuovere i film, portare sempre più il pubblico nelle sale cinematografiche, avvicinare le giovani generazioni a questo potente e straordinario mezzo di immaginazione e racconto che rappresenta il Cinema." (segue) (Com)