Cinema: assessore Lazio, alla Mostra di Venezia con 14 film supportati dai fondi della Regione (3)

"Il Lazio si dimostra sempre più Terra di Cinema – ha dichiarato Luciano Sovena, Presidente della Roma Lazio Film Commission – per le numerose coproduzioni che accoglie sul suo territorio anche grazie agli incentivi regionali e a un tessuto imprenditoriale produttivo di grande respiro internazionale, sempre pronto a dare spazio al talento e al la creatività del nostro cinema". Sono presenti alla 78a Mostra 14 film supportati dai fondi della Regione Lazio, nelle varie sezioni e rassegne collaterali. Tre i film presenti nella selezione ufficiale in concorso: "Freaks Out" di Gabriele Mainetti, prodotto da GoonFilms, Lucky Red e Rai Cinema, "Qui rido io" di Mario Martone, una coproduzione Italia - Spagna prodotta da Indigo Film con Rai Cinema in coproduzione con Tornasol, opere realizzate con il sostegno di Lazio Cinema International; "Il Buco" di Michelangelo Frammartino, prodotto da Doppio Nodo Double Bind con Rai Cinema con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo.