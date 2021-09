Cinema: assessore Lazio, alla Mostra di Venezia con 14 film supportati dai fondi della Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Selezione ufficiale, Fuori Concorso, troviamo "Ariaferma - The Inner Cage" di Leonardo Di Costanzo, prodotto da Tempesta Film con Rai Cinema, "La scuola cattolica" di Stefano Mordini, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Picomedia, opere realizzate con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo, e il film di chiusura "Il bambino nascosto" di Roberto Andò, prodotto da Bibi Film Tv con Rai Cinema, vincitore del Bando Lazio Cinema International. Nella Sezione Orizzonti, in concorso, "Il paradiso del pavone" di Laura Bispuri, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema, Match Factory Productions, vincitore del Bando Lazio Cinema International. I titoli supportati che partecipano alle Giornate degli Autori sono: "Isolation" diretto da Michele Placido, Julia Von Heinz, Olivier Guerpillon, Jaco Van Dormael, Michael Winterbottom, una produzione Notorius Pictures, Tarantula, Maze Pictures, Monofilms, Reposado, Revolution Films, "Una relazione" di Stefano Sardo, prodotto da Ascent Film e Nightswim, in coproduzione con La Onda, in collaborazione con Amazon Exclusive e Rai Cinema, "Caveman" di Tommaso Landucci, prodotto da Doclab in coproduzione con Contrast Film Zurich ,Rsi e Srg Ssr, "Il Palazzo" di Federica Di Giacomo, prodotto da Dugong Films con Rai Cinema in coproduzione con Mimesis, opere sostenute dal fondo Lazio Cinema International. (segue) (Com)