Cinema: assessore Lazio, alla Mostra di Venezia con 14 film supportati dai fondi della Regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il silenzio grande" di Alessandro Gassmann, prodotto da Paco Cinematografica, Vision Distribution, in collaborazione con Amazon Prime, Sky Cinema, Rai Cinema e "Fellini e l'ombra" di Catherine McGilvray, prodotto da Verdiana in associazione con Istituto Luce - Cinecittà, opere con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo. Alla Sic - Settimana Internazionale della Critica sarà presente "Mondo Cane - Dogworld" di Alessandro Celli, prodotto da Groenlandia e Minerva con Rai Cinema, con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo. (Com)