Scuola: Salvini, riapertura deve essere per tutti, non voglio Paese che discrimina

- Il 90 per cento degli insegnanti è già vaccinato, tutti i bimbi devono rientrare in classe, senza discriminazioni. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti durante la sua visita al quartiere Niguarda di Milano riferendosi al green pass. "Ultima frontiera per noi, la più importante è la riapertura delle scuole che deve essere riapertura per tutti. Tutti i bimbi devono rientrare in classe, nessuno escluso, no a emarginazione, discriminazione o marchiati. Deve essere scuola o università per tutti. Gli insegnanti sono vaccinati al 90 per cento". Rispondendo a chi gli ha chiesto del rimanente 10 per cento, Salvini ha replicato che "quando mia figlia torna in classe, a me interessa che trovi una brava maestra, non vado a chiederle cosa ha fatto e cosa no". Infine sul tema delle mascherine in classe ha sottolineato che "non possono esserci bambini di serie A o di serie B, anche perché tanti italiani non possono vaccinarsi. Non è che ci siano decine di milioni di no Vax, qualcuno lo fa per scelta, alcuni per problemi. Non voglio vivere in un Paese che discrimina". (Rem)