Milano 2021: Salvini, di tutte le promesse fatte Sala ne ha mantenute zero

- "A Milano molto probabilmente ci sarà il ballottaggio in cui si confronteranno due idee di città e due persone, Bernardo e Sala. Noi andremo a ricordare tutte le promesse di Sala di cinque anni fa e andremo a vedere quante di queste sono state mantenute: zero. Quindi non vedo l'ora che arrivi il 3 ottobre". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti durante la sua visita al quartiere Niguarda di Milano. "Vedo che Sala è nervoso - ha proseguito - noi ci impegniamo a fare una campagna elettorale sui fatti. Milano è una città dinamica per indole che però i litigi della sinistra hanno fermato, quindi abbiamo voglia di ripartire. Il bello delle elezioni è che giudicano i cittadini, non i politici o i sondaggisti". (Rem)