Milano 2021: Salvini, non mi interessa cosa votano estremisti, abbiamo altra idea di città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me questa roba, Roma-Milano, estrema destra-estrema sinistra non mi interessa. Non mi interessa cosa votano gli estremisti di destra e di sinistra, i venusiani, i milanisti e gli interisti o i vegani, noi abbiamo un'idea di città". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti durante la sua visita al quartiere Niguarda di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sui voti dell'estrema destra per Bernardo.(Rem)