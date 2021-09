Vaccini: Moratti, dal 6 al 12 settembre accesso centri vaccinali senza prenotazione per giovani di età 12-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio mentre siamo a un passo dal raggiungere 14 milioni di somministrazioni, parte lunedì 6 un'altra importante iniziativa che riguarda le vaccinazioni ai giovani. Lo scrive su Facebook Letizia Moratti, vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia. "Una proposta pensata per garantire un rientro in sicurezza per l'avvio del nuovo anno scolastico - spiega Moratti - l’iniziativa prevede, da lunedì 6 a domenica 12 settembre, l'accesso libero e senza prenotazione nei centri vaccinali Covid per i ragazzi della fascia di età 12-19 anni. In alcuni centri, che saranno comunicati dalle Ats, sarà garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate" si legge nel post. (Rem)