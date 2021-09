Taiwan: quattro aerei militari cinesi nella zona di identificazione della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cacciabombardieri Xi’an JH-7 e due aerei antisommergibile Shaanxi Y-8 cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan oggi. Lo ha riferito il ministero della Difesa taiwanese. Come nelle precedenti occasioni, Taiwan ha fatto decollare i suoi aerei e ha emesso avvisi radio per intimare a quelli cinesi di arretrare. I quattro velivoli della forza aerea dell’Esercito popolare di liberazione della Cina sono entrati nel settore sud-occidentale dell’Adiz, ma non hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan né sono entrati nello spazio aereo di Taiwan, stando a quanto riportato da Taipei. Taiwan rende note le incursioni dal settembre del 2020. L’episodio più significativo si è verificato il 15 giugno quando sono stati identificati 28 aerei militari cinesi. (Cip)