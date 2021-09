Cultura: "Sulle tracce del drago", domani a L'Aquila giornata finale della kermesse fantasy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 5 settembre si conclude la kermesse fantasy "Sulle tracce del drago" che si tiene a L’Aquila presso la Villa Comunale. I Cosplayer e Cristina D’Avena sono protagonisti previsti per il gran finale. Il programma della giornata prevede: alle ore 11 Arne Bartowsky-workshop “TikTok vs. Cosplayer”; alle ore 15 proclamazione e premiazione dei vincitori del concorso “Centro Storico in Fiore” (II edizione); alle ore 17 intervista e spettacolo di Giustinik, finalista Italia’s Got Talent; alle ore 17.30 gara Cosplay. Infine, alle ore 21 il concerto di Cristina D’Avena + Bim Bum Bam Band. "I biglietti gratuiti per l’accesso all’arena, causa contingentamento Covid, possono essere ritirati presso l’info point posto sotto il colonnato dell’Emiciclo", spiegano gli organizzatori in una nota e ricordano: "è previsto l’obbligo di Green pass dai 12 anni in su. Ogni adulto può ritirare 1 biglietto nominativo e 2 per i bambini". (Ren)