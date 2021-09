Grecia-Libia: ministro Esteri Dendias e omologa El Mangoush a colloquio lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, incontrerà l’omologa della Libia, Nayla El Mangoush, lunedì 6 settembre. Lo rende noto il dicastero degli Esteri di Atene in una nota. L’appuntamento prevede un incontro privato e colloqui tra le rispettive delegazioni, dopodiché i ministri avranno un pranzo di lavoro. Al centro della discussione tra Dendias ed El Mangoush ci saranno “il sostegno per la Libia, le relazioni bilaterali – sempre basate sul rispetto per il diritto internazionale e specialmente per la legge del mare –, gli sviluppi in Libia alla luce delle elezioni previste per il 24 dicembre, le relazioni con l’Unione europea”. Saranno esaminati anche gli sviluppi più ampi nella regione del Mar Mediterraneo. (Gra)