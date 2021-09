Roma: Campidoglio, Raggi firma ordinanza sgombero campo rom "La Barbuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede lo sgombero del campo rom "La Barbuta" "affinché vengano ripristinate le condizioni ambientali, igienico sanitarie a tutela della salute pubblica". Lo rende noto il Campidoglio. "L'Amministrazione capitolina - si legge nella nota - ha avviato nel 2017 il superamento del sistema dei campi Rom Sinti e Caminanti. Ad oggi sono stati chiusi Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, l'area F del campo di Castel Romano e Monachina. È stata registrata inoltre una diminuzione delle presenze del 41,1 per cento nei campi autorizzati e del 34,9 per cento in situazioni abusive o non regolari". Nel campo rom "La Barbuta", in particolare, "dal 2017 a oggi le presenze sono diminuite del 65 per cento. Circa i due terzi delle persone che oggi si trovano ancora all'interno dell'insediamento, al termine di un progetto sociale interamente finanziato con fondi europei durato tre anni e curato da Croce Rossa Italiana, hanno firmato il Patto di solidarietà con il Comune di Roma e saranno dunque coinvolti, come previsto, in progetti di cohousing. Con questa ordinanza si procederà ora allo sgombero dei restanti e al reinserimento dei fragili in strutture adeguate". (Com)