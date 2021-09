Imprese: Tim-Ambrosetti, da economia dei dati 78 miliardi di Pil aggiuntivo al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare la transizione digitale occorre necessariamente porre al centro dello sviluppo il paradigma della data economy: la catena di attività che valorizzano i dati attraverso processi di generazione, raccolta, elaborazione, analisi, automazione e sfruttamento resi possibili da tecnologie digitali abilitanti quali il cloud, l’internet of things e gli algoritmi di analisi dei dati. È questo il punto di partenza dello studio “La data economy in Italia e il ruolo del cloud per la transizione digitale”, realizzato da The European House – Ambrosetti su incarico di Tim e anticipato oggi durante il Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Stando al relativo comunicato stampa, alla presentazione hanno preso parte Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, e Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. “Lo sviluppo della data economy oggi ha un valore non solo economico ma anche di sicurezza e, in quanto tale, l’Ue e i suoi Stati membri non possono permettersi di rimanere indietro rispetto ai principali competitor, primi tra tutti Stati Uniti e Cina”, ha commentato Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House – Ambrosetti. (segue) (Com)