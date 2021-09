Imprese: Tim-Ambrosetti, da economia dei dati 78 miliardi di Pil aggiuntivo al 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La data economy può attivare benefici per il sistema-Paese su diversi livelli: la combinazione con la banda ultralarga sarà in grado di generare, in Italia, tra i 52,2 e i 78,4 miliardi di euro all’anno, con un’incidenza sul Pil dal tre per cento nel 2021 al 4,1 nel 2030; inoltre, lo sviluppo della data economy fornirà un contributo rilevante all’occupazione, favorendo la crescita dei professionisti dei dati il cui numero può raggiungere, nello scenario accelerato, 1,6 milioni al 2030”, ha aggiunto. Stando alla nota, la ricerca analizza il potenziale della data economy per la crescita del Paese, mettendo a punto delle linee d’azione per la sua diffusione e valorizzazione. La buona notizia, si legge nel documento, è che i dati su cui si fonda la data economy sono una risorsa potenzialmente infinita, e la quantità generata dai cosiddetti “dispositivi intelligenti” è in costante aumento. Il punto di attenzione è invece costituito dai ritardi che l’Unione europea sconta oggi rispetto a Usa e Cina. Nonostante l’Europa sia la seconda regione al mondo per numero di utilizzatori di internet, solo una società europea è presente nella top 15 globale delle aziende tech per capitalizzazione. (segue) (Com)