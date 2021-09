Imprese: Tim-Ambrosetti, da economia dei dati 78 miliardi di Pil aggiuntivo al 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo europeo all’economia delle piattaforme, prosegue la nota, è inoltre pari solo al quattro per cento a livello globale, meno di un quinto rispetto all’Asia e ben 18,5 volte in meno rispetto agli Stati Uniti: l’eccessiva dipendenza da fornitori tecnologici può determinare una perdita di potenziale d’investimento e di sviluppo da parte dell’industria digitale europea. Particolarmente critico, secondo lo studio, il quadro italiano: nell’edizione 2020 del Desi il Paese è al 25mo posto su un totale di 28 paesi. La ricerca identifica come principali vincoli allo sviluppo della data economy in Italia la mancanza di competenze digitali, la ridotta propensione allo scambio di dati e l’assenza di standard comuni. Per quanto riguarda i possibili benefici, l’economia dei dati può migliorare la produttività multifattoriale che oggi è il principale freno alla crescita di lungo periodo dell’economia italiana. Anche le infrastrutture cloud possono abilitare risparmi di energia e benefici ambientali rispetto alle tradizionali infrastrutture “on-premises”, con riduzioni in media del 74 per cento nelle emissioni di CO2. (segue) (Com)