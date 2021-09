Imprese: Tim-Ambrosetti, da economia dei dati 78 miliardi di Pil aggiuntivo al 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adozione di tali tecnologie, prosegue la nota, attiva anche benefici per imprese e organizzazioni, indipendentemente dal settore di riferimento o dalla dimensione aziendale: grazie al cloud è possibile focalizzarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto e gestire in maniera flessibile i carichi di lavoro, con un impatto positivo medio del 35 per cento sulla produttività del lavoro e una riduzione media del time-to-market del 64 per cento. Per abilitare i benefici della data economy, lo studio delinea tre tipi di proposte (sistemiche, per il settore pubblico e per il settore privato), ulteriormente suddivise tra loro in proposte abilitanti, funzionali a porre le basi per la diffusione dell’economia dei dati. A livello sistemico, il pieno dispiegamento della Data Economy richiede l’introduzione di meccanismi regolatori per favorire l’upgrade tecnologico delle reti a banda ultralarga e la previsione di certificazioni funzionali ad accrescere la fiducia tra gli stakeholder nell’utilizzo e lo scambio dei dati. Per il settore pubblico, gli ambiti di azione prioritari dovranno riguardare la completa digitalizzazione della pubblica amministrazione e la creazione di data space di interesse pubblico. Infine, nel settore privato la valorizzazione dell’economia dei dati passa dall’accelerazione della digitalizzazione delle Pmi e dalla creazione di data space nelle principali catene del valore nazionali. (Com)