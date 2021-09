Hong Kong: proteste 2019, condannati cinque studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di West Kowloon, a Hong Kong, ha condannato cinque ex studenti della Chinese University of Hong Kong (Cuhk) per i disordini dell’11 novembre 2019 fuori dall’ateneo e per violazione delle norme anti-epidemiche. I condannati sono Lau Chun-yuk, Foo Hoi-ching e Ko Chi-pan, di 21 anni, Hui Yi-chuen di 20 e Chan Lik-sik di 18. Due di loro, Foo e Hui, sono stati giudicati colpevoli anche di possesso di armi offensive: un cacciavite, un martello e una chiave inglese. La corte si pronuncerà il 19 ottobre sulle pene. Nel frattempo i cinque giovani resteranno in custodia.(Cip)